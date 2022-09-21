Лондон, 21 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Рынки отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о частичной мобилизации ростом доллара США до 20-летнего максимума и снижением европейских акций, сообщает Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

Индекс американского доллара по отношению к валютной корзине поднялся на 0,5% на утренних торгах в Лондоне. Евро упал на 0,7% по отношению к доллару, а британский фунт стерлингов — на 0,4%.

Доллар обычно растет во время геополитических волнений. Японская иена стала единственным крупным исключением, немного подорожав по отношению к доллару. Рост японской валюты часто объясняется тем, что внутренние инвесторы возвращают средства домой в периоды рыночных потрясений.

Еще одним признаком беспокойства на финансовых рынках стало падение европейского индекса акций Stoxx 600 на 0,3% после открытия торгов, французского Cac 40 на 0,8% и немецкого Dax на 1%. Фьючерсы на индекс S&P 500 на Уолл-стрит снизились на 0,2%.