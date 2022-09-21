Москва, , 10:57 — REGNUM Большинство жителей России (68%) поддерживает Восстановление звания «Мать-героиня». Об этом свидетельствуют результаты опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

Нина Ватолина. Слава матери-героине! 1944

Сторонников инициативы президента РФ больше среди мужчин, чем среди женщин — (71% против 64%. Имеющие детей граждане одобряют его решение чаще бездетных — 74% против 61%. Реже поддерживают восстановление звания «Мать-героиня» люди до 34 лет (54%).

При этом многие граждане предлагают снизить планку для получения медали до пяти детей. По их мнению, это фантастическая редкость и огромная работа». Возражают против восстановления звания «Мать-героиня» 15% респондентов.

Опрос проведён 15–16 сентября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 353 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в стране специального звания «Мать-героиня».

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