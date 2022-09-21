Новосибирск, , 11:01 — REGNUM Решение о начале частичной мобилизации в России — это выстраданное решение, без которого уже невозможно. Такое мнение ИА REGNUM высказал независимый депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов. По его мнению, та численность участников спецоперации, которая сейчас находится на территории бывш. УССР, позволяет только держать фронт, но не позволяет решить задачи, которые стоят на сегодня перед нашей страной.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда я комментировал инициативу Кадырова, то говорил на тот момент, что с миру по нитке — бойцу бронежилет. И говорил, что этого не достаточно для того, чтобы мы добились результата, — отметил Антонов. — И более того, то, что киевский режим имеет неограниченный кредит по вооружениям и отмобилизованную миллионную армию, не позволяет нам двигаться дальше. Поэтому здесь идёт безусловно повышение ставок, безусловно, это дополнительная нагрузка на нас, на нашу страну, безусловно, это дополнительный риск, но выбора у нас никакого нет. Если это не сделать сейчас, то дальше нам это всё равно предстоит сделать только в худших условиях. Нам придётся пройти этот путь до конца, обратной дороги нет».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что президент России Владимир Путин 21 сентября обратился к народу России по ситуации на Донбассе и ходе проведения спецоперации. Он объявил о начале частичной мобилизации в России.

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