Канберра, 21 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Житель островов Тиви выиграл в федеральном суде Австралии историческое дело о прекращении работ по бурению в рамках крупного газового проекта к северо-западу от Дарвина. Об этом 21 сентября сообщил телеканал NineNews.

Австралия

Судья федерального суда Мордехай Бромберг постановил, что Национальное управление по безопасности морских нефтяных месторождений и управлению окружающей средой не должно было одобрять бурение у островов Тиви.

Житель острова Тиви Деннис Типакалиппа подал в суд в июне, заявив, что регулятор не должен был разрешать компании Santos бурить восемь скважин на газовом месторождении Баросса, в 265 км к северо-западу от Дарвина. Старейшина из числа местных коренных народов Мунупи сказал, что с ним не консультировались по поводу экологического плана компании, и он опасается, что проект может нанести ущерб морской среде.

Представители Santos, второй по величине независимый производитель газа в Австралии, заявили, что получили все необходимые разрешения после консультаций с заинтересованными сторонами, но дело проиграли.