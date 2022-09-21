Канберра, , 10:58 — REGNUM Ряд ограничений по коронавирусу из недели в неделю ослабляется по всей Австралии в то время, как страна продолжает выходить из состояния пандемии. Пандемия уже меньше присутствует в умах многих людей, особенно с учетом того, что отчеты о случаях заражения не сообщаются каждый день. Об этом 21 сентября сообщил телеканал Nine News.

Общественный транспорт Дарья Антонова © ИА REGNUM©

Так, с 21 сентября в Новом Южном Уэльсе (самом населенном штате Австралии) больше не потребуются маски для людей, пользующихся общественным транспортом. Это также распространяется на каршеринг или такси.

Штат Квинсленд последовал этому же примеру, отказавшись от масок в общественном транспорте. Тем не менее, жители Солнечного штата по-прежнему должны носить маску в общественных местах в течение пяти дней после выхода из изоляции.

Южная Австралия также объявила об отмене обязательного ношения масок в общественном транспорте. Отмечается, что на правительство штата Виктории оказывается колоссальное давление, чтобы оно последовало примеру других регионов.