Душанбе, , 11:05 — REGNUM Воинские подразделения Киргизии укрываются в приграничных районах в нарушение условий протокола об отводе войск от границы с Таджикистаном, говорится в опубликованном 21 сентября заявлении таджикского МИД.

Армия Таджикистана Василий Иванов © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что 19 сентября у села Лахути в Канибадамском районе Таджикистана было выявлено 12 единиц укрытой военной техники Вооружённых сил Киргизии. В тот же день было установлено, что 70 киргизских военнослужащих находятся в районе погранзаставы «Нуробод» в Деваштичском районе Таджикистана.

«Кыргызская сторона создает ложную видимость отвода войск и тяжёлой военной техники от линии соприкосновения и укрывает их в приграничных населенных пунктах Лайлакского и Чон-Алайского районов», — говорится в заявлении.

18 сентября четыре единицы замаскированной тяжёлой военной техники Киргизии выявили у таджикской погранзаставы «Сархадчи» в Лахшском районе. Кроме того, киргизские беспилотники продолжают нарушать воздушное пространство страны.

В МИД Таджикистана призвали Киргизию неукоснительно выполнять подписанные протоколы о нормализации ситуации в районе границы. В противном случае ситуация будет расцениваться как подготовка Бишкеком «очередной агрессии».

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