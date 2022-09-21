Канберра, , 11:00 — REGNUM Поддержка жителями Австралии идеи установить республиканский строй упала после смерти королевы Елизаветы II. Согласно последнему опросу, лишь 46% в настоящее время поддерживают отмену монархии. Об этом 21 сентября написала газета The Sydney Morning Herald.

Австралия

Опрос социологами компании Resolve Political Monitor, проведенный для изданий The Sydney Morning Herald и The Age, охватил предпочтения 1607 респондентов, имеющих право голоса.

Результаты показали снижение поддержки идеи провозгласить республику на 8% по сравнению с аналогичным опросом, проведенным в январе.

В январе 54% опрошенных заявили, что поддержат отказ от монархии. Однако в только что проведенном опросе только 46% заявили, что проголосовали бы за изменение.

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