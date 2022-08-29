Тбилиси, 21 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Национальный банк Грузии подал официальную заявку на присоединение к единому платежному пространству Европы SEPA. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба национального финансового регулятора.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

«Примечательно, что Грузия — первая страна региона, подавшая заявление на присоединение к зоне платежей евро. Цель проекта — создание единой и стандартизированной платежной системы по всей Европе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вступление Грузии в SEPA повысит авторитет национального финансового сектора в мире, торговые отношения со странами ЕС станут проще, жители Грузии получат доступ к дешёвым услугам.

По данным пресс-службы, для того, чтобы Грузию приняли в это пространство, республика должна соответствовать критериям Европейского платежного совета. Требуется доказать, что у страны тесные отношения с ЕС. Кроме того, важно, как в Грузии действует законодательство в финансовом секторе.