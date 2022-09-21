Москва, 21 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России прокомментирует назначение посла США в РФ, как только посол будет назначен. Об этом 21 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Комментировать назначения до того, как они совершаются, я считаю неуместным, потому что это не соответствует ни практике, ни процедуре. Будут совершены назначения, будут официально и комментировать», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден предложил назначить новым послом США в России Линн Трейси, которая возглавляет американскую дипмиссию в Армении.

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