Москва, , 10:52 — REGNUM Действующие льготы для участников специальной военной операции в бывшей УССР будут распространены на тех, кто подпадет под частичную мобилизацию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе открытия сессии.

Валентина Матвиенко Council.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Владимира Путина к народу и интервью Сергея Шойгу — все новости»

«В настоящее время уже принят ряд мер поддержки для участников спецоперации. Это и медицинские, и налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, и ежемесячная доплата к пенсии, и многое другое. Важно, что все эти льготы будут распространяться и на тех, кто будет призван в рамках частичной мобилизации», — сказала Матвиенко.

По поручению президента России Владимира Путина готовятся поправки в законодательство для обеспечение трудовых гарантий военных, отметила сенатор.

Глав государства подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизация коснется около 1% резервистов, уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Читайте ранее в этом сюжете: Совфед готов к напряженной работе по воссоединению Донбасса с Россией

Читайте развитие сюжета: В Госдуме предлагают ввести кредитные каникулы для мобилизованных граждан