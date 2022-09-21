Боковский район, Ростовская область, , 10:52 — REGNUM На месте пожара в жилом доме в Боковском районе Ростовской области обнаружен третий погибший ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 21 сентября.

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«На месте пожара обнаружен третий погибший ребёнок — девочка 2021 года рождения», — уточнили в ведомстве.

Утром 21 сентября в огне погибли мальчик 2018 года и девочка 2022 года рождения (два месяца). При пожаре пострадали отец с матерью и девочка 2019 года рождения.

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