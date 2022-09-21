Донецк, 21 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Кировский район Донецка обстрелян киевскими войсками. Об этом 21 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 10:10 с позиций в Красногоровке националисты обстреляли Кировский район Донецка. Всего выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела со стороны ВСУ оказалось повреждено оборудование энергоблока Запорожской АЭС.