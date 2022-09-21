Севастополь, 21 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Призывную комиссию в Севастополе возглавит губернатор Михаил Развожаев, об этом он сам написал 21 сентября в телеграм-канале.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

«Главам регионов поручено оказать всестороннюю поддержку военкоматам. Мы начали выполнять это поручение. Сегодня в Севастополе будет создана призывная комиссия, которую я возглавлю», — написал Развожаев.

«Наша страна сильная, и мы со всем справимся!» — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент России Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в стране. Речь идёт о призыве около 300 тысяч резервистов — военнослужащих запаса, отслуживших в армии и имеющих в том числе боевой опыт.