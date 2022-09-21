Магас, 21 сентября 2022, 10:50 — REGNUM Информация о якобы разрешенном посещении школьниками Ингушетии мечети вместо уроков является недостоверной. Учебный процесс нарушать не позволено никому. Так прокомментировали в министерстве образования республики сообщение о том, что в городе Малгобеке якобы принято решение о том, что школьников будут отпускать с уроков для участия в пятничном намазе.
Ранее в соцсетях рассылалась информация о том, что руководство Малгобека обсуждало вопрос об освобождении о уроков учеников для совершения пятничного намаза. Было рекомендовано, в частности, составить списки учащихся для посещения мечети в пятницу, а учителям поручить сопровождать их в мечеть.