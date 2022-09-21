Магас, 21 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Информация о якобы разрешенном посещении школьниками Ингушетии мечети вместо уроков является недостоверной. Учебный процесс нарушать не позволено никому. Так прокомментировали в министерстве образования республики сообщение о том, что в городе Малгобеке якобы принято решение о том, что школьников будут отпускать с уроков для участия в пятничном намазе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Намаз

«В социальных сетях активно распространяется информация относительно освобождения учащихся школ Малгобека от учебных занятий для посещения мечети. Данная информация не соответствует действительности. Посещение школьниками мечети для совершения молитвы не должно нарушать учебный процесс — сдвиги уроков и перемен недопустимы», — говорится в сообщении минобра, опубликованном в официальном телеграм-канале.

Ранее в соцсетях рассылалась информация о том, что руководство Малгобека обсуждало вопрос об освобождении о уроков учеников для совершения пятничного намаза. Было рекомендовано, в частности, составить списки учащихся для посещения мечети в пятницу, а учителям поручить сопровождать их в мечеть.