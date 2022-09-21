Ярославль, 21 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Ярославской области задерживается строительство новых школ в сёлах Вощажниково и Марково. Об этом заявил уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

Пресс-служба Уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин на стройке школы в селе Вощажниково

Так, например, в селе Вощажниково, куда омбудсмен выехал с проверкой, «визуально отставание от 60 до 75 дней». По мнению уполномоченного, проблемы с уже начатыми стройками не позволяют области получить деньги на новые школы в Ярославле, где особенно остро стоит проблема второй смены.

«Срыв сроков ввода в эксплуатацию школ в Вощажниково и Марково является сдерживающим фактором для вхождения в национальный проект по Заволжскому району г. Ярославля и Ярославскому муниципальному округу для строительства новых школ», — подчеркнул омбудсмен.

Вопрос обеспеченности Заволжского района Ярославля и Ярославского района школами рассматривался ещё 29 августа на заседании комитете по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Ярославской областной думы.

Сейчас в Ярославле идёт строительство школы на улице Пашуковской в Дзержинском районе, планируется начать стройку в Красноперекопском районе. Заволжский район, где активно строится новое жильё, пока остаётся без новой школы.