Париж, , 10:49 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетит ветряную электростанцию ​​​​в Сен-Назер, первую во Франции, 22 сентября, где представит «основные направления» законопроекта об ускорении использования возобновляемых источников энергии, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

Глава французского государства «приветствует ввод в эксплуатацию первой ветряной электростанции во Франции».

Президент представит законопроект, который рассмотрит совет министров 26 сентября. Этот текст направлен на сокращение времени установки, в частности, за счет упрощения административных процедур, чтобы позволить Франции наверстать упущенное с точки зрения возобновляемых источников энергии по сравнению с ее соседями.

Напомним, Эммануэль Макрон также намерен возрождать атомную энергетику Франции за счет строительства шести новых реакторов, которые вступят в строй примерно в 2035 году.