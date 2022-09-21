Президент Франции посетит ветряную электростанцию в Сен-Назер
Париж, 21 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит ветряную электростанцию в Сен-Назер, первую во Франции, 22 сентября, где представит «основные направления» законопроекта об ускорении использования возобновляемых источников энергии, сообщает Le Figaro.
Глава французского государства «приветствует ввод в эксплуатацию первой ветряной электростанции во Франции».
Президент представит законопроект, который рассмотрит совет министров 26 сентября. Этот текст направлен на сокращение времени установки, в частности, за счет упрощения административных процедур, чтобы позволить Франции наверстать упущенное с точки зрения возобновляемых источников энергии по сравнению с ее соседями.
Напомним, Эммануэль Макрон также намерен возрождать атомную энергетику Франции за счет строительства шести новых реакторов, которые вступят в строй примерно в 2035 году.