Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Ростовской области организуют голосование на референдумах о воссоединении Донбасса с Россией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 21 сентября.

Александр Погожев ИА REGNUM ПВР в общежитии Ставропольского строительного техникума

«Для граждан ЛНР и ДНР, проживающих на территории Ростовской области, будет организовано голосование», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовскую область с начала массовой эвакуации ежедневно прибывают не менее 15 тыс. мирных жителей Донбасса и территорий б. УССР.