Жители Донбасса смогут проголосовать на референдумах в Ростовской области
Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Ростовской области организуют голосование на референдумах о воссоединении Донбасса с Россией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 21 сентября.
Александр Погожев ИА REGNUM
ПВР в общежитии Ставропольского строительного техникума
«Для граждан ЛНР и ДНР, проживающих на территории Ростовской области, будет организовано голосование», — сказано в сообщении.
ИА REGNUM напоминает, что в Ростовскую область с начала массовой эвакуации ежедневно прибывают не менее 15 тыс. мирных жителей Донбасса и территорий б. УССР.