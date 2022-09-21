Бухарест, 21 сентября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В течение ближайших нескольких недель в Румынии подорожает молоко и молочная продукция, а также мясо и куриные яйца. Об этом со ссылкой на прогноз румынского правительства сообщает бухарестский телеканал Antena3.

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Как утверждают в кабмине Румынии, соответствующие изменения связаны с ростом цен на упаковочные материалы.

«Из-за ситуации в сопредельной стране, которая ранее была основным поставщиком соответствующей тары, мы не можем в полной мере обеспечивать производителей упаковкой, — говорится в заявлении румынского минэкономики. — Следовательно, наш рынок будет переориентироваться на сотрудничество со странами Евросоюза».

Предполагается, что рост цен на свинину, говядину и птицу в стране составит 50%, молоко — 30%, куриных и перепелиных яиц — 20%. При этом, по некоторым данным, местные власти не намерены вводить для населения практику соответствующей материальной компенсации.