Воронеж, 21 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Граждане Луганской и Донецкой народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, находящиеся на территории Воронежской области, смогут принять участие в референдумах о воссоединении территорий с Россией. Об этом сообщили 21 сентября в пресс-службе правительства Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Члены территориальных избирательных комиссий будут выезжать в пункты временного размещения, чтобы обеспечить возможность для голосования. Также будут задействованы другие традиционные форматы голосования.

Со своей стороны воронежские власти окажут всестороннее содействие в подготовке и проведении референдумов.

Сколько именно избирательных участков будет работать, а также их адреса, будет объявлено позже.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы по вопросу воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, а также освобождённые территории бывш. УССР намечены на 23–27 сентября.