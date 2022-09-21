Кызыл, 21 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. По поручению президента России Владимира Путина в Туве незамедлительно начали работу по частичной мобилизации.

Телеграмм-канал Шолбана Кара-оола Военнослужащие из Тувы в зоне СВО

Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«С военным комиссариатом Тувы уточняем списки. Детализируем по численности и военно-учётным специальностям граждан, находящихся в запасе и проходивших службу в ВС РФ», — отметил он.

Напомним, ранее глава государства объявил о частичной мобилизации в Вооружённые силы. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, имеющие боевой опыт и военно-учётную специальность.

Читайте также: Путин объявил частичную мобилизацию в России