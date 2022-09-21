Москва, 21 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Появление газа в российских деревнях значительно эффективнее в вопросе сохранения сельского населения, чем строительство дорог. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия»).

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Павел Завальный

«Сегодня сравняли деревню с городом, дороги построили и в итоге по этим дорогам народ просто уехал в город. Сегодня сельское население в нашей стране всего 25%. Только газ, когда приходит в деревню, народ перестает уезжать», — сказал депутат в ходе заседания комитета.

По его словам, благодаря газу улучшается качество жизни жителей деревень.

Напомним, в июле 2022 года президент России Владимир Путин просил российское правительство проработать дополнительные предложения по социальной газификации.