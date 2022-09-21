Депутат Госдумы: газификация помогает остановить отток людей из деревень
Москва, 21 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Появление газа в российских деревнях значительно эффективнее в вопросе сохранения сельского населения, чем строительство дорог. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия»).
«Сегодня сравняли деревню с городом, дороги построили и в итоге по этим дорогам народ просто уехал в город. Сегодня сельское население в нашей стране всего 25%. Только газ, когда приходит в деревню, народ перестает уезжать», — сказал депутат в ходе заседания комитета.
По его словам, благодаря газу улучшается качество жизни жителей деревень.
Напомним, в июле 2022 года президент России Владимир Путин просил российское правительство проработать дополнительные предложения по социальной газификации.