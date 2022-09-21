Саратов, 21 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Экс-глава Саратова Михаил Исаев («Единая Россия») в ходе первого заседания Саратовской областной думы VII созыва избран председателем законодательного органа госвласти. Об этом 21 сентября говорится в телеграм-канале Исаева.

Srd.ru Саратовская областная дума VII созыва

«Только что абсолютным большинством голосов депутатов моя кандидатура поддержана на пост председателя Саратовской областной думы седьмого созыва», — написал он, поблагодарив коллег за оказанное доверие.

До Исаева председателем Саратовской облдумы был Александр Романов.

На повестке первого заседания Саратовской областной думы VII созыва 10 вопросов, среди которых структура думы, избрание председателя регионального парламента нового созыва, его заместителей, формировании мандатной и счетной комиссий, регламентной группы, а также распределение депутатов по комитетам. Также будет рассмотрена кандидатура на должность мирового судьи одного из судебных участков области и принято решение о предстоящем формировании нового состава областной избирательной комиссии.

Напомним, 23 августа глава Саратова Михаил Исаев подал в отставку, заявив, что сосредоточится на избирательной кампании. Временно исполняющим обязанности мэра областного центра была назначена бывший руководитель Ленинского района Саратова Лада Мокроусова.

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