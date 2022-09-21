Москва, 21 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Предприятиями концерна «Калашников» в настоящее время ведётся подготовка предложений по разработке новых десантных катеров для Военно-морского флота (ВМФ) России, а также они работают по импортозамещению для многоцелевого катера БК-16 и скоростной штурмовой лодки БК-10. Об этом 21 сентября рассказал президент концерна Алан Лушников.

Euroyachting.ru Катер проекта БК-16

«Основные усилия проектного бюро в данный момент сосредоточены на внесение изменений в существующие проекты катеров БК-16 и БК-10 по направлению импортозамещения, а также готовятся технические предложения по участию в разработке новых десантных катеров для военно-морского флота», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по умолчанию новые российские ударные беспилотники «Сириус» будут оснащать собственным модулем спутниковой связи.