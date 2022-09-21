Архангельск, 21 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Трансформация внутренней политики России, происходящая на фоне СВО, проверит на прочность регионы. Об этом в беседе с корреспондентом иа заявил депутат Архангельского областного собрания Леонид Таскаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Военные эксперты отмечали, что, если СВО в кратчайшие сроки не решит поставленных перед ней задач, произойдёт трансформация внешней и внутренней политики РФ, — заявил депутат. — Как воспримет новую реальность современное российское общество — скоро узнаем. Перестройка внешней и, в первую очередь, внутренней политики Российской Федерации, безусловно, влечёт за собой изменение привычного быта россиян. Однако, большую тревогу вызывает то, насколько к такому решению организационно и экономически готова власть на местах. В первую очередь — регионы дотационные, коих в России подавляющее большинство и к которым относиться и моя родная Архангельская область. Мы все помним и знаем, что любое противостояние – это «соревнование» экономик. И в настоящее время мы все становимся свидетелями и участниками совершенно новой проверки на прочность того, что было построено, что было достигнуто российской властью в предыдущие 30 лет».

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сентября объявляется частичная мобилизация.