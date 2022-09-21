Сеул, 21 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над соотечественницей Варварой Грачёвой в матче первого круга турнира в Сеуле (Южная Корея). Встреча продлилась 1 час 51 минуту и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

gefun Теннис

Блинкова пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, пять ошибок на подаче и 1 из 5 брейков.

Во втором круге турнира Блинкова сыграет со швейцарской теннисисткой Лулу Сун.

Читайте также: Теннисистка Гасанова вышла во второй круг турнира в Сеуле