Москва, 21 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Российская экономика «не заметит» объявленной в РФ частичной мобилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Delyagin.ru Михаил Делягин

«Необходимость в частичной мобилизации в РФ назрела достаточно давно. Как я понимаю, российские войска ушли из-под Киева и из Черниговской области, и из Сумской области именно потому, что нечем было держать тыл. Другое дело, что это было в марте. А у нас сейчас немного другой месяц. Хотя не исключено, что указание на то, какой сейчас месяц, будет восприниматься как антироссийская пропаганда и клевета на вооруженные силы, — сказал Делягин. — Если верить официальной статистике, которая сообщает, что у нас ничтожно низкая безработица и все люди заняты и востребованы и поэтому надо завозить новые миллионы гастарбайтеров, то тогда российская экономика, конечно, «заметит» [частичную мобилизацию]. Но, как мы понимаем, реальная ситуация совершенно другая и уровень безработицы чудовищен, то я думаю, что не заметит».

Кроме того, он обратил внимание на то, что правительству было поручено обеспечить всем необходимым предприятия военно-промышленного комплекса.

«А что, раньше оно было не обязано так делать? Разве это не первейшая обязанность правительства? Мантуров получил повышение и стал вице-премьером ровно потому, что он блистательно выполнял эту функцию. Иначе как он стал вице-премьером после того, как 10 лет разрушал российскую промышленность? — поинтересовался Делягин. — Никаких особых условий частичной мобилизации нет. 250 тысяч человек — это чувствительно для армии, но незаметно для общества, пораженного очень высоким уровнем безработицы. Но эти люди (экономический блок правительства и ЦБ РФ — прим. ИА REGNUM) и не пытались наладить нормальное развитие экономики. Никто даже не пытается заниматься комплексным развитием экономики. Бюджет будет снова сверстан в интересах финансовых спекулянтов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный главнокомандующий объявил о начале частичной мобилизации в России.