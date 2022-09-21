Донецк, 21 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 21 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:10 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 сентября киевские каратели обстреляли Горловку и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике.