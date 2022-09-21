Сеул, 21 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В 2021 году в Южной Корее насчитывалось 1,29 млн человек, активы которых превышали $1 млн. Об этом, как сообщает KBS, говорится в докладе швейцарского инвестиционного банка Credit Suisse.

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По сравнению с 2020 годом показатель вырос на 116 тыс. человек.

Между тем, к одному проценту богатейших людей мира относятся 1,43 млн граждан Южной Кореи. В расширенный список (10% богатейших людей мира) вошли 18,48 млн человек.

По итогам прошлого года Южная Корея заняла 11-е место по количеству лиц, чьё состояние превышает $50 млн.

В топ-10 по данному показателю входят США, Китай, Германия, Канада, Индия, Япония, Франция, Австралия, Великобритания и Италия.

Сообщается, что средний размер активов жителей Южной Кореи составил $237 644 на человека.