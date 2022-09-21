Ярославль, 21 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Дзержинском района Ярославля стартовал ремонт Ленинградского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Пресс-служба мэрии Ярославля Ремонт на Ленинградском проспекте в Ярославле

«На участке от улицы Волгоградской до улицы Строителей подрядная организация отремонтирует более двух километров асфальтобетонного полотна, включая дублеры, установит новые перильные ограждения, бордюрный камень, произведёт замену и дорожных знаков, также здесь появятся новые автобусные остановки с обустроенными заездными карманами. Отмечу, ранее большой объем работ на Ленинградском проспекте был выполнен в 2018 и 2020 годах. Тогда в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» были отремонтированы участки от проспекта Октября до улицы Волгоградской и от улицы Строителей до границы города», — рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

В рамках контракта ремонт продлится до июля 2023 года, но подрядчик поставил перед собой задачу завершить все основные виды работ в 2022 году. Сейчас работы уже стартовали, рабочие обустраивают тротуары, устанавливают бордюры. С 20 сентября стартовали работы на расширению проезжей части.