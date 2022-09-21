Рязанские власти организуют голосование для беженцев из Донбасса
Рязань, 21 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В референдумах о воссоединении ЛДНР, Запорожья и Херсонщины с РФ примут участие и беженцы, временно проживающие сейчас на территории Рязанской области. Об этом 21 сентября заявил врио губернатора региона Павел Малков.
Пресс-служба тюменского отделения МГЕР
В ЛНР готовятся к референдуму
Власти организуют проведение голосования для вынужденных переселенцев. Все необходимые поручения уже даны, подчеркнул врио губернатора.
Как сообщало ИА REGNUM, референдумы пройдут с 23 по 27 сентября.