Москва, 21 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Россия не откажется ни от социальных обязательств, ни от национальных проектов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе открытия сессии.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Валентина Матвиенко

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«Хочу особо отметить, что, несмотря на непростые условия и небывалые санкции, с повестки дня не сняты ни один национальный проект, ни одна ключевая экономическая программа, ни одно социальное обязательство государства», — заявила Матвиенко.

Сенатор особо подчеркнула, что «технологическое, экономическое, социальное развитие страны не ставится на паузу, всё намеченное осуществляется».

Внесение проекта федерального бюджета на 2023−2025 годы в Госдуму ожидается 28 сентября.