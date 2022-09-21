Москва, 21 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Оборудование одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) повреждено в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом 21 сентября сообщили власти региона.

Ralf1969 Запорожская АЭС

По информации руководства области, в результате обстрела Запорожская АЭС подверглась обстрелу со стороны ВСУ, повреждена высоковольтная линия электропередачи и оборудование связи одного из энергоблоков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли города Донецкой Народной Республики.