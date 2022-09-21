Москва, 21 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. По умолчанию новые российские ударные беспилотники «Сириус» будут оснащать собственным модулем спутниковой связи. Об этом 21 сентября сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«Новый ударный беспилотник «Сириус» будет оснащаться собственной системой спутниковой связи», — приводит его слова ТАСС.

При этом источник указал, что у модуля спутниковой связи есть определенную долю унификации, в связи с чем им могут оснащать разные беспилотники. В то же время, уточняется, что официального подтверждения этой информации нет.

Отметим, беспилотник «Сириус» — это развитие беспилотников «Орион», который имеет два двигателя и увеличенную взлетную массу. Он может нести управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты.