Орск, Оренбургская область, 21 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В городе Орске завершено расследование резонансного уголовного дела об убийстве с особой жестокостью. Фигурант признан невменяемым, сообщили 21 сентября в СУ СКР по региону.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

По результатам комплексной психолого-психиатрической судебной экспертиза установлено, что мужчина страдает психическим расстройством. »Он представляет опасность для окружающих лиц, что требует постоянного наблюдения в стационарных условиях», — сказали в ведомстве.

Напомним, жестокое убийство совершено 26 октября 2021 года. Иностранец напал на 27-летнюю сестру и нанес не менее 40 колото-резаных ран. Все это происходило на глазах годовалого ребёнка.