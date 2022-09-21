Москва, 21 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Несколько человек, входящих в российскую делегацию на Генассамблее ООН, не получили визу в соответствии с «недоброй традицией США». Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 21 сентября в эфире радиостанции «Спутник».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она уточнила, что визу не выдали двум из десяти членов официальной делегации России, список которой утверждается главой государства. В этот раз глава делегации — министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Из десяти членов официальной делегации двум членам визу не выдали. Эта тактика уже стала недоброй традицией США, но факт остается фактом», — сказала Захарова.

Она добавила, что визу не получили ещё несколько человек из числа сопровождающих лиц и один журналист. Российская сторона, как всегда в таких случаях, выразила претензии на этот счёт.

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