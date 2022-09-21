Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Границу с Россией за сутки пересекли ещё более 17 тыс. мирных жителей Донбасса и бывш. УССР. Об этом 21 сентября сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в 37 пунктах временного размещения приют нашли более 4,2 тысячи человек, в том числе более 1,7 тысячи детей.