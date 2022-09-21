Москва, 21 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В России нет необходимости для проведения общей мобилизации, указ о частичной мобилизации решает проблему, считает член Совфеда Владимир Джабаров.

Council. gov.ru Сенатор Владимир Джабаров

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«Конечно, нам надо немного укрепиться, нас там (на освобожденных территориях) в три раза меньше, чем [военных киевского режима]», — отметил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

В ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, то есть чуть более 1% мобилизационного ресурса, сказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

О том, что президент России Путин проинформировал Совфед о начале частичной мобилизации сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.