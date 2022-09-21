Лондон, 21 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Бывший посол Великобритании в России сэр Тони Брентон высказался по поводу обращения президента России Владимира Путина. Выступая на канале Sky News, Брентон сказал, что до сих пор Россия не проводила полную мобилизацию, потому что «Путин беспокоился о влиянии на российское общественное мнение».

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Сейчас Путин объявил мобилизацию, которую отказывался проводить с начала [спецоперации], а теперь послушался совета своих военных и вернулся к ядерной угрозе в контексте предполагаемых ядерных угроз со стороны Запада. Я не знаю, верит он в это или нет, но это, очевидно, очень значительное усиление риторики», — сказал бывший посол.

Планируемые референдумы о воссоединении Донбасса с Россией Брентон назвал «не очень честными в таких обстоятельствах».

«Результат довольно ясен: они скажут да, мы на Западе скажем, что это фальшивые референдумы, и будем им сопротивляться. Но если Путин захочет приступить к аннексии этих провинций, референдумы дадут ему предлог для этого», — добавил он.