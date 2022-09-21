Донецк, 21 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В составе б. УССР у жителей Донецка, Луганска, Мелитополя и других освобождённых городов нет будущего. Оно может быть только с Россией, заявила президент культурной ассоциации русско-итальянской дружбы Speranza Ирина Вихорева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«На примере Харьковской области мы видим, какая судьба ждет людей при возвращении под контроль Киева. За войсками России всегда идут строители, врачи, учителя — все, кто помогает налаживать мирную жизнь. За войсками [Киева] идут карательные отряды», — отметила она.

Главной задачей, по её словам, сейчас становится обеспечение безопасности голосования. Поэтому референдум пройдёт в течение пяти дней и преимущественно в выездном формате, что позволит минимизировать риски.

«Зная настроения людей, не сомневаюсь, что большинство проголосует за вхождение в состав России. Только так можно восстановить историческую справедливость и целостность русского мира. Мы единый народ. И вместе мы остановим эту войну. Вместе мы обязательно победим», — заключила Ирина Вихорева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобождённых территорий Херсонской и Запорожской области приняли указы о проведении референдумов о воссоединении с Россией 23–27 сентября. Президент России Владимир Путин поддержал это решение.

Читайте также: Совфед готов к напряженной работе по воссоединению Донбасса с Россией