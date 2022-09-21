Якутск, 21 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Прирост цен в Якутии стал идти медленнее. Снижение темпа инфляции продолжается второй месяц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе отделения Нацбанка по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

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В августе 2022 года инфляция в Якутии составляла 11,2%, в июле — 11,7%. Причинами такой тенденции называют ослабление потребительского спроса и укрепление рубля.

В сфере услуг рост цен был медленнее, чем в других сферах, и снизился с 8,8 до 7%. Повлияла на это в основном ситуация со стоимостью билетов на авиаперевозки. Инфляция в сфере электроники снизилась из-за понижения спроса на такие товары.

На рынке продовольствия цены продолжают расти, за месяц увеличение с 14,9 до 15%. Сильнее всего подорожали молочная продукция и кофе из-за проблем с логистикой, пояснили в Нацбанке.

Там также подчеркнули, что в Якутии цены растут медленнее, чем на Дальнем Востоке и в России в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России снижается уровень инфляции, а в западных странах, наоборот, растёт, заявил 7 сентября на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин. По его словам, прогнозируется замедление темпов роста цен до 5-6% в первой половине 2023 года.