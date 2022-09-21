Санкт-Петербург, 21 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации, сообщили 21 сентября в пресс-службе Смольного.

Kremlin.ru Александр Беглов

«В Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации, её возглавил [губернатор Александр] Беглов», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. На воинскую службу будет отправлено 300 тыс. граждан, находящихся в запасе.