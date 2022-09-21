Москва, 21 сентября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Российские регионы 21 сентября начали формировать комиссии по частичной мобилизации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Данные структуры займутся вопросами призыва граждан на военную службу. Напомним, с 21 сентября в России началась частичная мобилизация. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Отметим, что в Санкт-Петербурге комиссию по частичной мобилизации возглавил губернатор Александр Беглов.