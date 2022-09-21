Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM В Свердловской области создадут четыре модельных библиотеки. На эти цели из федерального бюджета в 2023 году выделят 30 млн рублей, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Библиотека Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM

Две модельные библиотеки расположатся в Верхней Салде и городском округе Дегтярск. Создание каждой из них обойдётся в 10 млн рублей. По пять миллионов рублей выделят Косулинской сельской библиотеке и городской детской библиотеке № 7 в Серовском городском округе.

Отметим, модельные библиотеки будут иметь точки доступа к Национальной электронной библиотеке и электронной базе литературных произведений.