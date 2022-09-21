21 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент России Владимир Путин поддержал предложение российского Министерства обороны о проведении в РФ частичной мобилизации.

Оксана Переможенко, , 13:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал предложение российского Министерства обороны о проведении в РФ частичной мобилизации. Об этом 21 сентября российский лидер заявил в ходе своего обращения.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для защиты нашей родины, её суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ и Генштаба о проведении в РФ частичной мобилизации», — отметил он.

Российский лидер особо указал на то, что речь именно о частичной мобилизации, то есть призыву подлежат граждане, состоящие в запасе.

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Заявление российского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения поддержали решение российского президента, указав на то, что родина в опасности и её нужно защищать.

«Родина в опасности, будем спасать», — отреагировала Марина.

«Все те ребята, которые подпадают под мобилизацию. Берегите себя и возвращайтесь живыми!» — выразила свои пожелания Ольга К.

«В данном случае действия понятны, потому что после референдума, при его положительных результатах, естественно, что нужна будет защита не просто добровольцев, а именно большего числа армии… Дополнительные территории для защиты подразумевают дополнительные силы», — пишет Гала Я.

«Отлично! Своевременное решение. Дадим наконец как положенного по зубам бандеровцам», — отреагировал Андрей.

Уничтожение противника в ходе специальной военной операции Министерство обороны России

«Ну, а что делать? Нельзя наших солдат там бросать против западно-американского войска», — прокомментировала Анна.

«Если надо — все встанем», — отметил I.

«Допрыгались, [бандеровцы]… Могли только Крым потерять, но нет, теперь потеряют страну», — написал Александр.

«Мне кажется, сегодня произойдет много чего интересного, одна мобилизация заставит Запад много чего переосмыслить…» — добавил Zumba.

«А вы хотели, чтобы 50 русских парней против кодлы нацистов в тысячу голов? Это нечестно, не по-нашему!» — отреагировал Floweruss.

«Вставай, страна огромная! Выбора нам не оставили», — комментирует новость «Полярная Сова».

«Это было неизбежно. Дорогие наши мужчины, на вашу долю выпало Родину защищать. Это тяжелая ноша, но и великая честь. Мамы, жены, сестры, не подведите Россию… Воинский долг — священен. Давайте обеспечим вместе надежный тыл, в том числе и в инфопространстве. Слава России! Слава Армии и Флоту! Наше дело правое! Победа будет за нами!» — написала «Гербера».

«Наконец-то. Давно пора… Да, наши ребята лучше обучены и вооружены, но численное преимущество у выродков. Все верно делает Путин — хватит цацкаться с салорейхом, надо кончать с ними. Безжалостно. Кто с оружием в руках, тот враг…» — подытожил Leonid Kharkov.

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