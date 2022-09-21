Оренбург, 21 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Оренбургской области увеличилось число жертв нападения вооружённого мужчины в посёлке Пригородном. Об этом сообщили 21 сентября в СУ СКР по региону.

Maarten Van Damme Нож

Фигуранту резонансного дела предъявили обвинение в убийстве двух человек. Напомним, преступление совершено в ночь на 20 сентября. В частном доме во время бытового конфликта мужчина нанес удары ножом троим местным жителям. Один человек скончался на месте. Второй мужчина скончался в реанимационном отделении больницы.

В клинике продолжает находиться пострадавшая женщина. Ей оказывают необходимую медпомощь. Известно, что оренбурженка оказала насильнику сопротивление и спряталась в надворной постройке.