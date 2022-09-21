Нарьян-Мар, 21 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный поддержал частичную мобилизацию в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Как сказал в своём обращении к нации президент Владимир Путин: «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам!» Своими глазами видел тот ужас, который оставили после себя неонацисты в Мариуполе. И слышал слова благодарности от освобождённых жителей этого города», — написал чиновник в соцсетях.

Он также отметил, что ряд стран продолжает накачивать оружием территорию бывш. УССР.

«Западу не нужен мирный исход конфликта. Обученные инструкторами НАТО, наследники бандеровцев и нацистских карателей продолжают зверства на Донбассе. Главная цель СВО — освобождение Донбасса от киевского оккупационного режима. Поддерживаем нашего президента!» — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, опубликован указ Путина о частичной мобилизации в России.