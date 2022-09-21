Мытищи, Московская область, 21 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Китайский «Куньлунь Ред Стар» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Куньлуня» шайбы забросили защитники Райан Спроул и Зак Лесли. У ЦСКА отличился нападающий Максим Мамин.

На сегодняшний день «Куньлунь» занимает 10-е место в Западной конференции, на счету команды семь очков. ЦСКА идёт на втором месте в Западной конференции с 11 очками.

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