Москва, 21 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Россия позвала страны НАТО на открытую войну, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя телеобращение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.

mil.ru Призывники. Москва. ВС РФ

«Частичная мобилизация означает резкий перевес сил России против бывш. УССР.

300 тысяч контрактников, использующих тяжёлые виды вооружения, могут проломить оборону ВСУ и дойти до западных областей б. УССР за полгода.

Теперь НАТО перед развилкой: гибридная война с использованием ВСУ и наемников становится бессмысленной.

И если продолжать, то надо посылать в б. УССР регулярные войска стран — членов НАТО.

А вот вопрос — готовы ли гражданские власти Европы и США к такому развитию событий», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию лиц, которые проходили службу в рядах Вооружённых сил РФ.

Читайте также: Путин объявил частичную мобилизацию в России