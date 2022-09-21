Частичная мобилизация означает резкий перевес сил РФ против ВСУ — политолог
Москва, 21 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Россия позвала страны НАТО на открытую войну, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя телеобращение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.
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Призывники. Москва. ВС РФ
«Частичная мобилизация означает резкий перевес сил России против бывш. УССР.
300 тысяч контрактников, использующих тяжёлые виды вооружения, могут проломить оборону ВСУ и дойти до западных областей б. УССР за полгода.
Теперь НАТО перед развилкой: гибридная война с использованием ВСУ и наемников становится бессмысленной.
И если продолжать, то надо посылать в б. УССР регулярные войска стран — членов НАТО.
А вот вопрос — готовы ли гражданские власти Европы и США к такому развитию событий», — высказал своё мнение политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию лиц, которые проходили службу в рядах Вооружённых сил РФ.
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